Fem Corona-smittede på plejecenter

» Der er tale om fem beboere på plejecentret Egeparken og yderligere et antal beboere mistænkes at være smittede. Disse testes alle i dag. Alle pårørende til beboere på plejecentret er orienteret om situationen.«, oplyser Egedal Kommune.

- Det er en ulykkelig situation, vi nu er i - men som vi gør vores allerbedste for at håndtere, siger velfærdsdirektør Søren Trier Høisgaard, der slår fast, at kommunen hele tiden har fulgt alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger for at undgå smittespredning.