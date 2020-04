Fejringen af 100 året for genforeningen ved genforeningsstenen i Veksø (billedet) er udskudt et år. Foto: Annemette Jensen

Fejring af genforening udskudt et år

Veksø Borgerlaug har udskudt den planlagte fejring af 100 året for genforeningen med Sønderjylland et år.

Festen skulle have været holdt den 14. juni 2020, men det bliver den altså ikke efter udmeldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) mandag aften.

- Det giver lige som sig selv, at det ikke skal være til juni, så vi har besluttet os for at flytte det til næste år, siger Karen Asmussen Forsting, der er oldermand i borgerlauget.