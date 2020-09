For femte år i træk markerer Egedal Kommune Flagdagen for udsendte. Foto: Annemette Jensen

Fejrer flagdag for udsendte

Lørdag den 5. september markerer Egedal Kommune for femte år i træk Flagdagen for udsendte soldater, politifolk, sygeplejersker, læger og beredskabsfolk med flere ved et arrangement for inviterede gæster på Egedal Rådhus lørdag morgen.