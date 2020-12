Fastelavnsoptog aflyst: Nu er klubben gået i tænkeboks

Veksø Skoles tilbagevendende nytårskur i januar er aflyst, og nu følger endnu en af Veksøs andre stolte traditioner trop. Med et udmeldt forsamlingsloft på 10 personer frem til den 28. februar opgiver Veksø Fastelavnsklub at gennemføre fastelavnsoptoget fastelavnssøndag den 14. februar.

- Vi har aftalt, at vi aflyser, og nu arbejder vi på at lave et eller andet i løbet af foråret, siger formanden Poul Neumeyer.