Kommunen indfører fast procentsats for det vejafvandingsbidrag, en betaler spildevandsselskabet for at tage imod spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg. Foto: Allan Nørregaard

Fast bidrag til vejafvanding

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) forklarede, at Vejafvandingsbidraget er den pris, en kommune betaler til spildevandsselskabet for at tage imod spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg.