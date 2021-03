SOLT er en måde at få penge i kommunekassen på, der har fungeret siden 2000. Nu udfases ordningen. Foto: Ida Tophøj Buur/Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix

Farvel til 'Farum-model': Kommunen dropper SOLT

Ordning med "sælg og lease tilbage" har været god, men det vil give bedre økonomi at droppe den igen, er politikerne enige om.

Egedal - 30. marts 2021 kl. 06:22 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

En kommunal finansierings-ordning, der har været gældende i over 20 år, er nu på vej til ikke længere at være en del af Egedal Kommunes økonomi.

Ordningen kaldes SOLT - sælg og lease tilbage - og i folkemunde har den fået betegnelsen "Farum-modellen". Med henvisning til den daværende borgmester Peter Brixtofte, der var kendt for at sælge kommunale anlæg for at leje tilbage af køberen over en årrække. Ved lejeperiodens udløb har kommunen så ret til at overtage anlæggene igen.

Det frigør penge til kommunekassen, men hvor Brixtofte i stor stil brugte dem på sportsanlæg og gratis ferierejser til pensionister, har SOLT-ordningen dog fungeret på en noget anden måde i først Stenløse og Ølstykke kommuner, senere Egedal.

Her har pengene først og fremmest været anvendt til renovering af skoler. Nu har et enigt byråd på sit seneste møde besluttet at udfase ordningen fra udgangen af 2021, og det er en fremrykning fra den tidligere plan om at udfase fra 2025.

Begrundelsen er en positiv udvikling med at nedbringe kommunens gæld og SOLT-depoter.

Var tvunget til det "Det er en gammel historie fra Stenløse og Ølstykke, som blev indført tilbage i 2000 for at skaffe midler til vedligehold af skoler. Den blev også finansieringskilde til rådhusbyggeriet, og vi har brugt ordningen fornuftigt", sagde borgmester Karsten Søndergaard (V) på byrådsmødet.

"Vi har hele tiden sat penge af til at komme ud af den igen. Det var en god idé dengang, men det er en glædelig situation, at vi nu kan komme ud af SOLT-arrangementet igen. Det vil give en mere gennemskuelig økonomi, hvor vi er mindre udsat for rente-udsving."

Det var der bred enighed om rundt omkring bordet. Jens Skov (SF) fremhævede som positivt, at kommunen ikke har anvendt midlerne på samme måde som i den meget omtalte periode i Farum. Men han var dog kritisk i forhold til salget af Toftehøjskolen.

Jacob Loessl, løsgænger, fremhævede, at SOLT-ordningen blandt andet har sikret ombygning af Slagslunde Skole for 22 millioner kroner i 2003 og Ganløse Skole for over 80 millioner kroner.

Mens Bendt Tranekiær (LA) slog på, at ordningen blev indført i 2000, fordi man var "tvunget til det", da skolerne var nedslidte.