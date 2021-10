Stig Bundgaard og hans søn Carl Emil Bundgaard stiller begge op for Lokallisten Ny Egedal. Foto: Allan Nørregaard

Far og søn på den samme liste

Egedal - 25. oktober 2021 kl. 05:12 Af Af Annemette Ross Jensen

Interesse for politik kan gå i arv, og når vælgerne i Egedal skal stemme tirsdag den 16. november kan de vælge imellem en far og en søn på Lokallisten Ny Egedals liste.

Her står 50-årige Stig Bundgaard fra Stenløse som nummer seks på den sideordnede liste, mens hans 19-årige søn Carl Emil er nummer 15 på samme liste, hvor det er antallet af personlige stemmer, der afgør, hvem der bliver valgt.

Stig Bundgaard er oprindeligt fra Værløse, men i 2002 flyttede han Bauneholmvej i Stenløse, hvor han stadig bor sammen med sin fynske kone Tine, som han er gift med på 22. år, sønnen Carl Emil, datteren Laura Amalie på 16 og familiens to hunde.

- Vi kiggede indenfor en radius af S-togsnettet i forhold til job. Stenløse er tæt på vandet, og jeg er lystfisker, vi har en enestående natur, og der er fint med skoler og daginstitutioner, og de muligheder man skal have som familie. Det var der i hvert fald dengang, fortæller Stig Bundgaard om baggrunden for, at valget faldt på Stenløse som supplement til sommerhuset i Sverige, hvor han også lever sin store interesse for naturen ud.

I dag synes han, at skoler og daginstitutioner trænger til et løft, men han mener, at det skal ske ved at renovere frem for at sælge og bygge nyt.

Bevar Stenløse Å I Stenløse er han i de senere år blevet kendt for sit store engagement omkring bevarelsen af Stenløse Å. Det udløste tidligere på måneden en 150 års jubilæumspris fra Danske Bank, men han synes, det tog lang tid at vinde gehør for det i kommunen.

- Jeg har kæmpet for at bevare Stenløse Å, dannet en gruppe på 1500 medlemmer, en bestyrelse og en støttegruppe, men i stedet for at se mulighederne, har jeg oplevet, at man ikke ville det ene eller det andet, siger Stig Bundgaard. Og selv om det nu er lykkedes at få et signal fra byrådet om, at Stenløse Å skal blive i byen, så synes han, det har været svært at trænge igennem med andre muligheder for skatteborgernes penge.

- Der er stor forskel på 50 og 350 millioner, og der vælger jeg den billigste løsning, så man kan bevare Stenløse Å og naturen i stedet for at ødelægge den, siger han.

Han har altid interesseret sig for politik, og synes, der er brug for nye kræfter i byrådet, så nu stiller han op for Lokallisten Ny Egedal.

- De var de eneste til at starte med, der bakkede op om vores projekt med at bevare Stenløse Å. Jeg havde gode dialoger med dem, og synes, det er behagelige mennesker hele vejen igennem, siger Stig Bundgaard, der ser Lokallisten Ny Egedal som et rigtigt godt alternativ til en borgmester midt imellem blå og rød blok.

Han er uddannet kok og har siden 2014 været ansat som køkkenchef i restauranterne i Korsbæk på Bakken. Før det var han ansat på Skjoldenæsholm Hotel og Konferencecenter, hvor han også tog en tre-årig bachelor i kommunikation, økonomi, strategi og markedsføring fra Chester University.

- Jeg synes, man skal lære hele livet, siger han.

Fokus på de unge Stigs søn Carl Emil Bundgaard, der fylder 20 år til januar, har altså boet i Stenløse det meste af sit liv i Stenløse, hvor han har gået på Lærkeskolen hele sin skoletid. Derefter fortsatte han på Baltop Business Gymnasium, hvorfra han blev student i sommer.

- Jeg holder sabbatår og arbejder i Føtex og som vikar på Lærkeskolen, fortæller Carl Emil, der drømmer om at tage en handelsuddannelse, som kan føre ham til et job som sælger eller reklamemand, der brander et mærke.

I kraft af sin far har han fulgt meget med i debatten omkring Stenløse Å, og det var også Stig, der spurgte Carl Emil, om han ville med til et møde hos Lokallisten Ny Egedal.

- Det første møde var til generalforsamling, og det lød meget spændende, så det bed jeg mig fast på, siger Carl Emil.

Han kom i første omgang også med i bestyrelsesarbejdet, men det har han måttet melde sig ud af igen for at få tid til både arbejde og valgkamp.

At han stiller op for en lokalliste frem for et parti har han følgende forklaring på:

- Med en lokalliste har du lidt friere tøjler. Du kan selvfølgelig ikke gøre hvad som helst, men der er større plads til at komme med ideer end i - uden at nævne andre - nogen, der bliver styret udefra.

Det tiltaler ham, at det ikke er et moderparti med repræsentanter på Christiansborg, der definerer, hvad kandidaterne skal gå ind for, men at Lokallisten Ny Egedal selv styrer det.

- Det er nok noget af det, der er mest befriende, og det mest spændende, siger Carl Emil.

Hvis han bliver valgt ind, vil han primært have fokus på de unge.

- Jeg er selv ung, og synes, det er spændende at arbejde med unge, siger den unge kandidat.

Han har tidligere været elitefodboldspiller for Akademisk Boldklub, AB, i Gladsaxe/Bagsværd, indtil han for godt et par år siden opgav det af hensyn til sin skole. Men i klubben har han også været med til at træne unge mennesker, og interessen for unge afspejler sig også i undervisningen på Lærkeskolen.

- Derfor vil jeg primært være de unges stemme. Det er det, jeg synes, er mest spændende, siger han.

De er i øvrigt ikke den eneste familie i Egedal, hvor to kandidater står på samme liste. Hos SF finder man både Jonathan Kristensen og hans mor Pernille Kristensen som henholdsvis nummer to og fire på listen.