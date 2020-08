Se billedserie Formanden for Familieudvalget Carina Buurskov og et par unge hjælpere afslørede den store sten med navnet på Fantasihaven, og de gyldne bogstaver satte straks fantasien i gang. Foto: Annemette Jensen

Fantasifuldt vartegn fejret

Egedal - 14. august 2020

Fantasien blev fejret, da Egedal Kommune torsdag havde officiel indvielse af Smørums nye daginstitution Fantasihaven, der af hensyn til risikoen for Corona foregik udenfor.

Centerchef Søren Trier Høisgaard bød velkommen til institutionen med plads til 136 børn og fortalte, at den allerede var fyldt godt op i forhold til indkøringen, som er gået planmæssigt.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) fortalte, at institutionen ligger i Smørum Vest, hvor 250 boliger kommer til at skyde op, så der skal skaffes plads til flere børn.Han oplyste, at 29 børnehavebørn, 69 vuggestuebørn og 23 medarbejdere lige nu kan glæde sig over at have en hverdag i Fantasihaven, der nu er blevet til virkelighed.

- Den er virkelig blevet flot og spændende, sagde borgmesteren, der tror, den bliver et vartegn for bydelen.

Formanden for Familieudvalget Carina Buurskov (V) var også glad for at se Fantasihaven, som blev taget i brug den 25. maj, og hun roste medarbejderne for indsatsen.

- I har gjort et godt stykke arbejde og formået i en lidt vanskelig tid at skabe en god hverdag med liv og glæde, sagde hun, og takkede også den daglige leder Tina Emborg Sørensen for at skabe nærvær og god stemning i Fantasihaven. Navnet er fundet efter en navnekonkurrence og ved indvielsen, som også bliver Fantasihavens fødselsdag, afslørede Carina Buurskov og et par unge hjælpere navnet på en stor sten, som er fundet på byggepladsen.

Formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) kom ind på, at nogle havde kaldt det fantasi at bygge en ny institution i Smørum og ren fantasi at den skulle være klar på halvandet år.

- Nu kan vi se, at fantasi kan blive til virkelighed og endda en hel uge før, konstaterede han, inden den tidligere Ølstykke-borger Nicolas spillede for gæsterne, der først kunne komme ind at se institutionen indenfor, når alle børnene var hentet.