Familiehygge med græskar

- Jeg synes, det er gået rigtig godt. Vi er vildt taknemmelige over igen at have fået så godt et vejr. Jeg synes, vi lykkes med det, vi gerne vil. Vi har et mål om at lave et rum, hvor børn og forældre kan slappe af og hygge sig, uden det er digitalt. For os handler det om at give mulighed for nærvær og oplevelser sammen. Det kan de i græskarværkstedet, på ture ud på marken, hvor de kan vælge deres eget græskar, og med dyrene, fortalte Jacob Stene Kristoffersen.