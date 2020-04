Se billedserie Ganløse Tri-Center håber, at Ganløse Badet igen bliver fyldt op. Foto: Steffen Mattrup Lund-Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Familie triatlon udskudt til september Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familie triatlon udskudt til september

Egedal - 11. april 2020 kl. 05:10 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 10. maj havde Ganløse Tri-Center planlagt en genoplivning af Egedal Familie Triatlon med udgangspunkt i Ganløse Svømmebad. Men da statsminister Mette Frederiksen (S) holdt pressemøde mandag aften i denne uge, så havde klubben forberedt sig.

- Vi afventede, og da hun meldte ud, at der var samlingsforbud til og med den 10. maj, hvor vores arrangement var, så sendte vi ud til alle de tilmeldte deltagere, at den nye dato bliver den 6. september, fortæller Steffen Mattrup Lund-Hansen, der er formand for Ganløse Tri-Center. Selv om klubben havde håbet på, at arrangementet kunne gennemføres som planlagt, så havde den nemlig allerede spurgt kommunen, om det kunnne lade sig gøre at flytte det fra maj til september.

- Vi valgte 6. september for at komme så langt væk fra karantænen som muligt, siger formanden. Han oplyser, at der kun var forhåndstilmeldt omkring 25 deltagere, som kan få overført deres startgebyr til den 6. september eller få det tilbage, hvis de ikke kan der.

Nu håber Ganløse Tri-Center, at forsamlingsforbuddet vil være ophævet til den tid, og at en masse potentielle deltagere brænder efter og tør at komme til et stævne igen.

- I værste fald, skal vi også aflyse det, men vi håber ikke, at det bliver tilfældet, siger Steffen, der i så fald forventer, at Egedal Familie Triatlon først bliver genoplivet i 2021.

- Men det kunne være ret sjovt at slutte af med et aktivitetsstævne, siger han.

Steffen Mattrup Lund-Hansen håber, at mange

vil melde sig til svømmeklubbens sæson og

Egedal Familie Triatlon. Foto: Annemette Jensen



Svømmesæson udskudt Steffen Mattrup Lund-Hansen er også formand for Ganløse Svømmeklub, der har åbent for tilmeldingen til sæsonen i Ganløse Badet. Den skulle være startet den 1. maj, men er ifølge formanden også udskudt. Til gengæld får sæsonen, der skulle være sluttet den 1. september, lov til at køre lidt ind i september.

- Vores forhåbning er, at man stille og roligt kan åbne den 10. maj, siger formanden for svømmeklubben, der følger udviklingen nøje, og afventer klarmelding fra myndighederne og Egedal Kommune, før sæsonen kan gå i gang.Han peger på, at Ganløse Badet er et friluftsbad med er klor i vandet, så smitte ikke spredes derfra.

- Der kan være risiko ved, at man står mange samlet et sted eller i badet, men det kan man regulere med, at det er et vist antal personer ad gangen, siger Steffen og peger på, at klubben i forvejen har et max. på 15 deltagere pr. hold.Så selv om der er mange hvis'er, så håber han, at alle interesserede vil melde sig til både svømmesæsonen og familie triatlon.

- Hvis det udvikler sig helt skævt, så der slet ikke bliver svømning i år, så refunderer vi pengene, siger han.