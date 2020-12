"Vi er selvfølgelig meget glade og stolte. Det er jo et stort skulderklap, og det giver os endnu mere blod på tanden," siger bagermester Lars Jensen fra Ganløse Bageri, der sidste år løb med titlen for "Sjællands Bedste Romkugler".

Send til din ven. X Artiklen: Familie-bageri jubler over titlen som Sjællands bedste: "Det er gået hen og blevet vores livsstil" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familie-bageri jubler over titlen som Sjællands bedste: "Det er gået hen og blevet vores livsstil"

"Vi har lagt vores sjæl i bageriet, og det er blevet en del af vores identitet," siger bagermester Lars Jensen fra Ganløse Bageri, som i en afstemning hos "Opdag Danmark er blevet kåret til Sjællands bedste bageri og det tredjebedste i hele Danmark

Egedal - 24. december 2020 kl. 07:04 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

De fleste forbinder nok Ganløse med en storslået natur eller en historisk og hyggelig kro, men det 100 år gamle bageri ved gadekæret på Østergade kan også bringe landsbyen på landkortet.

Ganløse Bageri er nemlig i en stor afstemning hos den private turistvirksomhed "Opdag Danmark" blevet kåret til Sjællands bedste bageri, og i den landsdækkende konkurrence er det blevet til en fornem tredjeplads - kun overgået af Bagergården Hinnerup og Vissenbjerg Bageri.

"Vi er selvfølgelig meget glade og stolte. Det er jo et stort skulderklap, og det giver os endnu mere blod på tanden," siger bagermester Lars Jensen til Lokalavisen Egedal.

Han hæfter sig ved, at det lokale bageri har fået hele 2234 stemmer blandt de 151 bagerier, der har deltaget i konkurrencen.

"Det er jo helt fantastisk, at så mange har stemt på os, for når jeg kigger på listen, så er vi oppe imod nogle dygtige og store bagerier. Vinderen fra Hinnerup er et stort bageri, men vores placering viser med al tydelighed, at et lille bageri i en lille by godt kan stryge til tops. Vi kommer fra Ganløse, hvor sammenholdet er stort og stærkt. Her er alle nede på jorden, og vi kan godt lide at tage os tid til hinanden. Den nærhed er helt speciel. Det er vores styrke, og det skal vi værne om," siger Lars Jensen.

Ingen Københavner-trend Han mener ikke, at der ligger nogen hemmelighed bag Ganløse Bageri's store succes.

"Nej, vi dyrker det lokale og den nærhed, som vi har sammen med kunderne, og så er vi et bageri, hvor vi både vil nå ud til nytilflytteren og til hr. Jensen fra sidevejen, som er kommet her i tyve år og købt sit sædvanlige franskbrød," siger Lars Jensen og fortsætter:

"Vi er ikke med på en smart Københavner-trend med surdejsbrød eller specielle croissanter. Vi kigger altid på at udvikle os, og jeg er altid åben overfor fornyelser og ønsker, men vi er et bageri for alle - også for dem, der i mange år har købt et klassisk formbrød eller noget i den stil."

Det er ikke første gang, at Lars Jensen kan glæde sig over en pris. I descember 2019 blev bageriets romkugler kåret til Sjællands Bedste af Radio Midtsjælland ved Køge.

"Det gik vildt for sig efter den kåring. På et tidspunkt solgte vi cirka 600 romkugler på én dag. Der er stadig godt gang i salget, men jeg hæfter mig også ved, at vi på én lørdag eller søndag sælger 400 franskbrød i forskellige varianter," siger Lars Jensen.

Historien om Ganløse Bageri er også historien om et familieforetagende. Lars Jensens forældre overtog det i 2007, men for seks år siden gav de stafetten videre til Lars Jensen og hans kone.

I lære i Frederiksværk "Min far kommer stadig herned i ny og næ. Han kan ikke lade være, men det er kun hyggeligt. Min kone og jeg nyder at drive det her bageri. Vi har lagt vores sjæl i det, og det er blevet en del af vores identitet. På mange måder er det gået hen og blevet vores livsstil. Det er ikke altid lige nemt med små børn ved siden af, men sådan er det jo for mange familier," siger Lars Jensen, der selv stod i lære i familiens bageri i Frederiksværk.

"Jeg er nærmest vokset op i et bageri. Mine forældre havde først et bageri Lyngby, som de endte med at sælge. Så åbnede de et nyt bageri i Frederiksværk, hvor jeg stod i lære. Det var en fantastisk tid, og vi havde rigtig mange kunder, men en dag fik min far et tilbud, som han ikke kunne sige nej til. Derfor solgte han bageriet og åbnede i Ganløse, hvor vi har været lige siden," siger Lars Jensen.

relaterede artikler

Efter to dødsulykker: Vil have farten ned på Tværvej 22. december 2020 kl. 05:04