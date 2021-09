Sms om pladsanvisning viste sig at være flask og et forsøg på at lokke personlige oplysninger ud på modtageren.

Falske sms'er fra pladsanvisningen

En forælder til et barn, der er skrevet op til en institutionsplads, har modtaget en sms om et pladstilbud og et link til at acceptere eller afvise tilbuddet. Sms'en er dog falsk og formentlig et forsøg fra IT-kriminelle på at »fiske« sig til oplysninger.