Nordsjællands Politi har fået to nye anmeldelser om en falsk politimand, der forsøger at snyde ældre i telefonen - dennegang i Stenløse og Espergærde. Foto: Kenn Thomsen

Falsk politimand i telefonen ville snyde ældre

Politiet gør opmærksom på, at offentlige myndigheder ikke beder om udlevering af NemID-oplysninger.

Borgerne skal ikke udlevere personlige oplysninger i telefonen til ukendte personer, lyder opfordringen fra Nordsjællands Politi efter nye forsøg på at svindle ældre.

En 72-årig kvinde fra Stenløse blev mandag klokken 18.25 ringet op af en ukendt mand, der udgav sig for at være fra politiet og ville tale om et lån. Kvinden fattede dog straks mistanke til manden og lagde derfor røret på med det samme.