Falsk bankansat hentede kort og hævede penge

Klokken 19.56 anmeldte hun til Nordsjællands Politi, at hun klokken 16.00 var blevet ringet op af en mand, som udgav sig for at være ansat i en bank.

»Manden forklarede, at nogen havde hævet penge fra hendes konto, og at hun derfor havde brug for nye hævekort, hvorfor en person ville indfinde sig på hendes adresse senere på dagen for at afhente de gamle hævekort. Der dukkede efterfølgende en mand op på kvindens bopæl på Solbærvangen, og efter han havde fået udleveret kvindens hævekort, havde han held med at hæve et større beløb i kontanter fra kvindens konto.«, oplyser politiet i sit uddrag af døgnrapporten.