Fakta-unge: Vi laver spas mens vi lærer

- Vi laver spas, når vi arbejder - og vi hygger os sammen.

Sådan siger 16-årige Pernille Christiansen fra Ølstykke om at være med på første Coop Crew i Fakta på Ørnebjergvej i Ølstykke, hvor 10 unge er over halvvejs i et seks ugers forløb for at træne og få kompetancer til at varetage et fritidsjob i en detailbutik.