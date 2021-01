Fakta bliver til en Coop 365

Fakta på Ørnebjergvej i Ølstykke er under forvandling. Mandag åbnede butikken ikke, som den plejer, og når den genåbner den 8. februar, har den været igennem en kæmpeopbygning og er forvandlet til en Coop 365. Det er en ny grøn kæde under Coop.

- Det er Coops grønne verden med meget økologi og bæredygtighed, siger Coops informationsdirektør Jens Juul Nielsen og forklarer, at tallet 365 refererer til, at der vil være så mange varer på hylderne, at man kan nøjes med at handle det ene sted 365 dage om året.