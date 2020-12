Region Hovedstaden forventer, at de seneste ugers smittestigning vil betyde, at man rammer Trin Fire og dermed nå sin maksimale kapacitet for almene isolationspladser

Få det lokale Corona-overblik: Så meget stiger antallet af indlagte

Antallet af personer i Region Hovestaden, der har brug for hospitalsbehandling for at komme ovenpå efter at være blevet ramt af Corona, stiger med noget nær ekspresfart.

Det viser den daglige opgørelse fra regionen over antallet af isolations-anbragte Coronapatienter.

Faktisk stiger antallet af patienter nu så meget, at regionen i opdateringen kommer med et dystert varsel:

"Der er varslet opskalering til trin 4 for isolationspladser og trin 1b for intensivpladser. Hospitalerne ibrugtager pladserne i takt med at behovet opstår."

Trin fire er øverste niveau for regionens kapacitet, når det drejer sig om indlagte patienter i almen isolation i Region Hovedstaden.

Herlev og Nordsjællands Hospital er optagehospitaler for borgere fra henholdsvis Egedal og Frederikssund Kommune. Også her er der en markant stigning i behovet for sengepladser.

På blot fire dage er antallet af corona-indlæggelser i Herlev steget fra 75 til 95, mens det tilsvarende tal for Nordsjællands Hospital er en stigning fra 43 til 60 almene isolationspladser.

Dog kan der være håb forude.

Stigningen i antallet af smittede ser nemlig ud til nu at være faldende lokalt. Weekendens testtal er dog ikke taget med i grafikken over antallet af smittede i henholdsvis Egedal og Frederikssund.

I den seneste uge er 307 personer konstateret smittet i Egedal, mens tallet i Frederikssund er 161.

Siden Corona-pandemiens ankomst til Danmark, er 1.374 personer i alt testet positiv i Egedal Kommune, mens tallet i Frederikssund er 871.

Det giver e såkaldt incidivtal - antal smittede på 100.000 indbyggere - på 3.179 i Egedal og 1.930 i Frederikssund.