FDF sælger igen juletræer ved Rema1000 i Veksø

Ingen jul uden juletræ, og igen i år er der mulighed for at købe det af FDF Stenløse-Veksø ved Rema1000 i Veksø og dermed støtte arbejdet med børn og unge.

I weekenderne og de sidste tre hverdage inden juleaften vil et eller flere børn fra FDF Stenløse-Veksø være til stede kl. 11-15 for at hjælpe med at finde et flot træ og komme net på det.