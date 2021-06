Se billedserie De små purke, som bliver passet hos private børnepassere, viser deres hjemmemalede mariehøns frem. Privatfotos

Send til din ven. X Artiklen: Event med mariehøns: Private børnepassere til kamp for det frie valg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Event med mariehøns: Private børnepassere til kamp for det frie valg

Både i Jyllinge og i Egedal har børn og voksne malet mariehøns for at skabe fokus på private pasningsordninger

Egedal - 17. juni 2021 kl. 10:45 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Regeringens beslutning om at gøre det sværere at drive en privat pasningsordning fik onsdag flere hundrede børn og børnepassere til at pryde mindst 40 forskellige byer med hjemmemalede mariehøns.

De mange børn har de seneste uger sammen med deres private børnepassere tryllet sten om til flotte mariehøns, som skal bringe smilene frem hos dem, der lægger vejen forbi.

I Gundsømagle har Lotte Brixner med sine børn lagt mere end 70 mariehøns rundt i byen, og i Jyllinge har Christina Kappel, Kokila Mirchandani, Nina Johansson og Camilla Vestergaard med deres børn pyntet Netto i Bromarken og den store sten ved Rema 1000.

Også i Egedal tager de private børnepassere del i det landsdækkende event. Således bliver der i dag torsdag lagt mariehøns ud i både Ølstykke og Slagslunde.

Skal skabe et fokus "Det er vores håb, at vi med dette lille event kan skabe mere fokus på regeringens nye tiltag om at afvikle de private institutioner. Det rammer også de private pasningsordninger over hele landet. Mere end 10.000 børn passes i private pasningsordninger, og vi ønsker at rette fokus mod forældrenes ret til det frie valg," siger Camilla Vestergaard, privat børnepasser fra Jyllinge.

Hun glæder sig over, at børnene havde en festlig onsdag med at pynte sten.

"Børnene syntes det var sjovt, selvom de også gerne ville have dem allesammen med hjem. Humøret var dog lige så højt som solen. Vi nød den overvældende forplejning, som Netto på Bromarken sørgede for, så alt i alt var det en dejlig oplevelse med et vigtigt budskab," siger Camilla Vestergaard.