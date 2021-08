Se billedserie Skulpturen »Værn« er et åbent væksthus, som naturen kommer til at sætte præg på efterhånden som planterne vokser. Foto: Annemette Jensen

Et værn imod kontrol af natur

Egedal - 07. august 2021 kl. 05:47 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

På hjørnet af Hovevej og Maglehøj Allé ved Veksø kan man i de kommende år bogstaveligt talt se, hvordan kunst kan vokse med årene. Her har Bodil Damgaard Møller, der selv bor på gården Maglehøj i nærheden, nemlig skabt et værk, som naturen kommer til at sætte sit præg på.

Det hedder »Værn«, og handler ifølge Bodil selv om, hvordan vi altid har værnet os imod naturen og nu gør det gennem kontrol.

- Ideen til værket udsprang af en interesse for naturfredning og rewilding og en forundring over den situation, vi er i nu, hvor det er os, der kontrollerer naturen, og hvor naturen må være ukontrolleret, siger hun og peger på, at naturfredning er en aktiv beslutning om, at her må der være vild natur.

- Med vores kontrol bestemmer vi, at der må være vildskab her. Jeg synes, det er vildt tankevækkende, at det er sådan, det er nu, siger hun, og peger på, at vores kontrol har været så effektiv, at den nu kan være en trussel imod naturen og vores egen eksistens.

- Det har gjort, at det, vi nu skal værne os imod, er vores egen kontrol af naturen, siger hun.

Værket vokser Så med inspiration fra viktorianske drivhuse, der også illustrerer menneskers kontrol med naturen, har hun skabt et åbent væksthus af jern og plantet det til med blå blåregn, hvid blåregn, vildvin og efeu, der forhåbentlig kommer til at vokse op omkring det.

- Min plan er også, at der skal tilføres noget blomstereng med Egedal-blandingen, som, jeg synes, er et genialt initiativ, siger hun med adresse til Egedal Kommunes egen frøblanding med insektvenlige planter.

Dertil kommer alle de planter, som selv vil finde vej fra naturen til værket, der på den måde vil være under konstant forandring, og Bodil er spændt på at se, hvad der sker med værket, når hun giver slip på det.

- Jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg ved, at der sker noget. Det vil være anderledes til foråret, og når vi kommer om 10 år, vil det være helt anderledes. Jeg ved ikke, om man stadig kan gå ind i det, eller det er groet fuldstændig til, og måske er der en fuglerede, hvor fuglene trives, fordi der er helt tæt. Det er grænseoverskridende, men også det smukke ved værket, siger Bodil.

Bodil Damgaard Møller har plantet blåregn, vildvin og efeu,

og foreløbig hjælper hun dem lidt på vej ved at vande dem.

Foto: Annemette Jensen



Design og kunst Hun er 34 år og kommer oprindeligt fra Aarhus, og lige siden hun var lille, har hun tænkt, at hun skulle være kunstner. Men da valget stod imellem en uddannelse i design til beklædning og tekstil på Det Kongelige Akademi og et kunstakademi i udlandet, valgte hun Det Kongelige Akademi. Der arbejder hun nu deltids som underviser i design, tekstil og materialer. Ved siden af er hun selvstændig designer og arbejder med specialdesignet scenetøj og unika beklædningsdesign, men lysten til at lave kunst er der stadig.

- Jeg har ikke fortrudt, at jeg valgte det, jeg gjorde, men jeg har givet det andet lov til at vokse ved siden af, siger hun.

Efter 9-10 år på Nørrebro flyttede hun sammen med sin mand Esben Busck til Veksø for lidt over to år siden, hvor de nu bor i bofællesskab.

- For os var det enten eller. Enten skulle vi bo midt i byen, eller også skulle vi helt ud på landet, og med et arbejdsliv i byen kan vi med den her afstand få det til at hænge sammen. Det var nogle venner, der fandt det her sted, og inviterede os med i bofællesskabet, og selv om vi så det på en grå, våd, mørk februardag, var vi helt solgt. Vi kendte ikke noget til Veksø, men den har vist sig fra en virkelig god side, og det fællesskab, vi har på gården, er virkelig værdifuldt, fortæller hun.

Blod på tanden I gårdens lade har smeden Jan Lylloff lejet sig ind, så da kommunens Kunstråd opfordrede Bodil til at komme med et bud på noget kunst, der kunne stå i naturen, allierede hun sig med ham og hans kollega Jesper Laksted, som har smedet »Værn« efter Bodils tegninger og model.

- Det har været et superspændende samarbejde. De er meget dygtige, og det er virkelig fedt håndværk, de har lavet, siger hun.

Hun er også meget glad for kommunens opfordring til at bidrage, og at både Veksø Borgerlaug og kommunen har bakket op om hendes ide og ønsket til placeringen ved vejen, hvor den kan ses og følges af de forbipasserende på vej til og fra København eller Frederikssund.

- Det giver mig kuldegysninger. Jeg er så lykkelig over at have fået lov til det. Jeg er meget stolt af det, og det er en spændende måde at få lov til at sætte præg på den her by, siger hun.

Kommunens opfordring til at lave »Værn« har også givet hende lyst til at lave flere værker i samme genre.

- Jeg har fået ekstremt meget blod på tanden, siger hun.

Der er officel fernisering på »Værn« fredag den 3. september klokken 17, hvor alle er velkomne.