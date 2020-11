Erhverv i lukket genbrugsbutik

Egedal Byråd har godkendt et lokalplantillæg for Hassellunden 2A i Smørum, hvor Vestforbrænding i årene fra 2015-17 drev en genbrugsbutik.

Administrationen har vurderet, at der ikke er behov for en miljøvurdering, og den har også indstillet, at der kun holdes to ugers offentlig høring i stedet for normalt fire.