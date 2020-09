Ensretning af vej ved Føtex betyder omlægning af bus 312

Den midlertidige ensretning skyldes, at T-krydset skal udbygges med et signalanlæg. Cyklister og gående vil dog stadig have mulighed for at benytte Dronning Dagmars Vej i begge retninger, oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.