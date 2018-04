Se billedserie Vigga (Julie Weidemann) og Wilma (Line Eierdal) prøver at hjælp Sophia (Emma Østergaard), der ikke altid vil, som de vil. Her er de lidt uvenner, mens Natalie Garder synger om at være venner. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ensomheden skærer i hjertet

Egedal - 11. april 2018

»Kære dagbog. Så sidder jeg her endnu engang alene efter skole. Jeg mangler nogen at tale med. At være sammen med. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg hver dag skal gå hjem alene.«

Sådan sætter teenageren Sophia ord på, hvordan hun har det, i teaterkoncerten »Du er ikke alene«, der havde premiere i Stenløse Kulturhus tirsdag aften. Alligevel har Sophia, der spilles af Emma Østergaard, svært ved at indrømme, at hun er ensom, og hun aner heller ikke, hvad hun skal gøre ved det.

Heldigvis ser et par hjælpende ånder, at hun har brug for hjælp. Vigga og Wilma, der spilles af Julie Weidemann og Line Eierdal, går til opgaven med både brainstorming og godt humør, og med deres bogstavelige puf i ryggen prøver Sophia at gøre noget ved sin ensomhed.

Uden at røbe for meget, så er det et gribende drama, der rulles ud på scenen i Stenløse Kulturhus. Emma Østergaard spiller Sophia, så det skærer i hjertet, og hvis ikke det var for Viggas og Wilmas gåpåmod og optimisme, så var det næsten ikke til at bære. Uden humor går det ikke, så der er heldigvis også plads til at trække på smilebåndet undervejs.

Instruktør Andreas Hermansen har skrevet manuskriptet ud fra en række sange af Sebastian, som efter eget udsagn har foræret ham nogle historier, som han kunne tolke videre på. Det mærkes tydeligt. Sangene passer så godt til lige netop det punkt, vi er nået til i stykket, og bærer både Sophia og publikum videre.

Dette års teaterkoncert tager hul på et væsentligt emne: At bryde tabu om ensomhed og give os alle - ensomme eller ej - redskaber til at tale om det og gøre noget ved det. For ingen kan komme ud af ensomheden uden andres hjælp. Det kræver, at man rækker ud efter hinanden og tror på det: Du er ikke alene!

Håbet lever i teaterkoncerten, der spilles igen onsdag og torsdag aften klokken 19.30. Billetter koster 30 kroner, og forestillingen er et fund til de penge.

