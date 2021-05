Enkesædet i Stenløse, der er en fredet ejendom med en lang historie bag sig, skal ikke sættes til salg. Bygningen er i dag udlejet i tre boliger. Foto: Kenneth Tanzer

Enighed i byrådet: Enkesædet skal ikke sælges

Den 200 år gamle Stenløse-ejendom bliver på kommunale hænder

Egedal - 27. maj 2021 kl. 13:16 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Egedal Kommune kommer ikke til at sælge Enkesædet i Stenløse.

Det står klart efter onsdagens byrådsmøde, hvor der var bred politisk enighed om at fjerne den historiske bygning fra salgslisten over kommunale ejendomme.

"Bortset fra kirken, så er Enkesædet Stenløses ældste ejendom. Det er en fantastisk ejendom, som vi skal bevare og værne om, så jeg er glad for beslutningen i byrådet," siger borgmester Karsten Søndergaard til Lokalavisen Egedal.

Han kalder det "lidt en tilfældighed", at den over 200 år gamle ejendom overhovedet havde fundet vej til den kommunale salgsliste.

"På et tidspunkt besluttede vi, at der skulle kigges på salg af kommunale ejendomme, som vi ikke selv benytter. På den liste fremgik Enkesædet, men nu har vi taget den af, hvilket også er det rigtige at gøre," siger borgmesteren, som på længere sigt gerne vil kigge på en udvikling af ejendommen på Engholmvej.

Måske en café "Vi ejer den, og lejer den ud til privat beboelse, men ud i fremtiden kunne jeg godt forestille mig, at ejendommen kunne bruges til en slags café, hvor borgerne kunne komme ned og bruge den smukke have. Det er nemlig et skønt sted, som vi godt kan bruge meget mere i dagligdagen," siger borgmesteren.

Han havde tidligere på måneden stillet et ændringsforslag i Økonomiudvalget, der gik ud på at tage Enkesædet af salgslisten, og på onsdagens byrådsmøde blev forslaget gentaget af Lokallisten Ny Egedal.

Liselund skal stadig sælges "Da vi tilbage i januar blev bekendt med at Enkesædet var på salgslisten, så tog vi arbejdshandskerne på og kæmpede for en redning. Vi er meget tilfredse med resultatet i byrådet, for Enkesædet er en fredet og historisk ejendom. Den skal naturligvis ikke sættes til salg, men vi føler stadig, at salget skulle smuttes igennem nåleøjet. Sådan gik det heldigvis ikke, fordi vi gjorde opmærksom på det," siger Ulrik John Nielsen fra Lokallisten.

Mens Enkesædet blev fjernet fra salgslisten, så forbliver Liselunds hovedhus på selvsamme liste.

SF's Jens Skov havde ellers stillet et ændringsforslag om at tage Ganløse-bygningen af salgslisten med henblik på at etablere et medborgerhus. Det forslag stod han dog alene med i byrådssalen.