Borgernes opbakning til et foreningshus på Liselund på blandt andet et møde i maj (billedet) har fået politikerne til at sadle om, når det gælder hovedhuset, men et flertal i Planudvalget ville ikke være med til også at afstå Liselunds længer til foreningshus. Foto: Annemenette Jensen

Enige om foreninger i Liselunds hovedhus

Egedal - 14. august 2021 kl. 05:31 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Et enigt Planudvalg godkendte torsdag, at der skal udarbejdes en ny lokalplan 60 for Liselund, så hovedhuset udelukkende kan bruges til foreningsformål og lignende. Det oplyser formanden for udvalget Ib Sørensen (S).

Han lægger ikke skjul på, at baggrunden for at ændre den lokalplan, byrådet vedtog endeligt i oktober sidste år, er Ganløse-borgernes ønske om det og etableringen af foreningen Ganløse Foreningshus, der gerne vil købe hovedhuset.

- Jeg har kun hørt tilkendegivelser om, at det er godt, siger Ib Sørensen, der har bemærket, at formanden for Ganløse Foreningshus Bo Otterstrøm har tilkendegivet, at foreningen er meget glad for den nye indstilling.

Derfor undrer det Ib Sørensen, at Niels Lindhardt Johansen (K) på udvalgsmødet stillede et ændringsforslag om, at hele Liselunds matrikel udlægges til fritidsformål, så det ikke kun omhandler hovedhuset.

- Det er stik imod, hvad alle partier inklusive hans eget har sagt, siger Ib Sørensen om forslaget, der fik opbakning fra Ulrik John Nielsen (LNE).

Ib Sørensen mener, at hele Liselund vil være for stor en mundfuld for foreningen, der oveni købsprisen forventer at skulle bruge to til to en halv million kroner på istandsættelse. Så han stemte imod sammen med sin partifælle Hamad Mahmoud og Ole Hovøre (V).

- Jeg kan ikke se, at gruppen kan løfte den opgave, siger Ib Sørensen, men hvad tænker formanden for Ganløse Foreningshus Bo Otterstrøm om det?

- Jeg tænker, at vi ville ikke selv kunne løfte opgaven, men der er så mange andre ildsjæle, som kunne være med til at løfte hele Liselund til et stor kulturcenter. Vi i Ganløse Foreningshus har kun satset på hovedhuset, for det er realistisk, men der kan være mange andre, der kan indgå, så det kan blive et kulturelt hotspot, siger Bo Otterstrøm, der understreger, at det i givet fald skal ske i samarbejde med Egedal Kommune.

- For det er et projekt, der skal tiltrække borgere andre steder fra, siger han.

Respekt for salgsønske Niels Lindhardt Johansen synes også, det er en fantastisk positiv udvikling, at der nu tegner sig flertal for at lade hovedhuset blive foreningshus, men efter hans mening er den bedste og rigtigste beslutning at tage hele matriklen med til kulturformål.

- Jeg opfatter hele området med biblioteket, møllen og Liselund som et bevaringsværdigt område, og jeg mener, at det kunne udvikles til et fremragende kulturcenter, siger Niels Lindhardt Johansen, der understreger, at forslaget respekterer byrådets ønske om at sælge Liselund i stedet for at beholde gården.

Da Niels Lindhardt Johansens forslag var forkastet med tre stemmer imod to, stemte hele udvalget for, at hovedhuset udlægges til foreningsformål, men Niels Lindhardt Johansen begærede alligevel sagen i byrådet. Da udvalget var nået frem til en enig indstilling, gav det anledning til lidt granskning af styrelsesloven, men konklusionen er, at det kan Niels Lindhardt Johansen godt, hvis han vil.

- Men nu bliver det hele forsinket, fordi den også skal i byrådet, siger Ib Sørensen.

Niels Lindhardt Johansen mener dog ikke, at Liselunds skæbne er noget, der skal afgøres i Planudvalget alene.

- Det er en byrådssag, fastslår han.

Mandat til påbud Med til beslutningen hører, at Planudvalget har givet administrationen mandat til at nedlægge et paragraf 14 forbud, hvis det bliver nødvendigt.

- Den lokalplan, der er vedtaget, giver mulighed for boliger, så hvis der kommer én, og vil byde og udnytte den lokalplan, så kan administrationen sige, at det kan du ikke få lov til, forklarer Ib Sørensen.

Det indebærer dog, at kommunen skal lave ændringerne i lokalplanen senest et år efter, at påbuddet er udstedt.