Enhedslisten er klar til grønt valg

Egedal - 11. januar 2021 kl. 10:29 Af Henrik Helmer Petersen

Enhedslisten i Egedal har sammensat et team af lokale medlemmer og er klar til kommunevalget i Egedal til november.

- Vi er en broget og engageret flok fra hele kommunen, så stemmer man på én, får man hele holdet, skriver Enhedslisten Egedal i en pressemeddelelse.

Spidskandidat er Helle Bovien, 57 år. Hun bor og arbejder som dagplejer i Smørum på 33. år. Hun er også tillidsrepræsentant og fagligt aktiv og engageret i flere sammenhænge lokalt.

Enhedslisten stiftede sig lokalafdeling i Egedal i foråret 2018, og med det nye team af kandidater til kommunevalget har lokalafdelingen også de mærkesager klar, der ligger Enhedslisten Egedal mest på sinde.

Borgerinddragelse I pressemeddelelsen fortæller lokalafdelingen, at de ser et stort behov for at styrke borgerinddragelsen ved at eksperimentere med uddelegering, støtte mindre opgangs- og nabolaug og øge selvbestemmelsen for kommunens institutioner.

- Vi får derved bedre løsninger, involveret flere og kan håbe på et større engagement, lyder begrundelsen.

- Vi vil også arbejde for at styrke borgernes adgang til sundhed og velfærd med indsatser i de lokalområder, hvor borgere savner indflydelse og overskud. Vi vil arbejde for bedre bemanding og sørge for reelle minimumsnormeringer i daginstitutionerne, fortæller Enhedslisten Egedal.

Grønt er vigtigt Lokalafdelingen har også et mål om at løfte kommunens bæredygtighedspolitik og bakker op om at styrke biodiversiteten. Man vil arbejde for det grønne og for cirkulær økonomi.

- Vi ønsker mange flere cykler, cykelstier, elbiler og elbusser, og vi vil fastholde og udbygge den offentlige transport. Dertil vil vi arbejde for, at der bliver bygget mere i træ i stedet for beton.

Enhedslisten Egedals peger på, at borgerne i Egedal som helhed er rige, og der derfor er råd og overskud til, at alle skal kunne mærke det i form af en lettere hverdag med sundere vilkår.

- Også de ældste, de yngste og de handicappede, der som bekendt har måttet lide en del under besparelser og fejlafgørelser gennem de sidste år.

Syv kandidater Udover spidskandidaten Helle Bovien er kandidaterne for Enhedslisten Egedal:

Anne Dahl Thing, 30 år og bosat med kæreste og søn i Ganløse. Anne Dahl Thing er også medstifter af Egedal Forældreorganisation.

Milad Azim. 25 år og studerende med stor interesse for klima og miljø og den lokale natur. Milad Azim bor i Stenløse, og som flygtningebarn har han personlig erfaring med alle integrationens aspekter.

Clara Møller Jensen, gymnasieelev på 18 år, vokset op og bosat i Smørum. Clara Møller Jensen har fra barnsben kæmpet for en mere progressiv og retfærdig klimapolitik. I en lang periode har hun været en stor del af Fridays for Future og andre græsrodsorganisationer.

Morten Theilsborg, 36 år og bosat i Ølstykke Stationsby, arbejder som glarmestersvend og er tillidsrepræsentant for kollegaer samt fagligt aktiv i 3F. Morten Theilsborg er født og opvokset i Ølstykke, og bor her nu med kone og parrets to drenge.

Gunna Gustafsson, 74 år, folkepensionist og bosat i Buresø. Klima, cirkulær økonomi, biodiversitet, dyrevelfærd samt lighed er kerneværdier for Gunna Gustafsson .

Thomas Jørgensen. 63 år og bosat på grænsen mellem Ølstykke og Værebro. Ansat i en IT-virksomhed i Birkerød og er optaget af, at Egedal Kommune tager sig ordentligt af familier med udsatte børn.