Eleverne fra 4., 5. og 6. klasse på Veksø Skole glæder sig til at spille børnemusicalen »Tamarina på eventyr - østen for solen og vesten for månen« efter to udsættelser. Foto: Mette Søholm Frahm

Endelig tid til nye musicaleventyr

De har ventet og ventet, men nu kan de teaterglade børn i 4., 5. og 6. klasse fra Stenløse, Veksø og Ganløse endelig se frem til at opføre Egedal Musik og Kulturskoles børnemusical »Tamarina på eventyr - østen for solen og vesten for månen«" på Veksø Kro. Her er der gratis offentlige forestillinger lørdag den 9. oktober klokken 13 og 16 samt søndag den 10. oktober klokken 13.

Som sædvanlig er det tidligere musikskoleleder Bjarne Kulmbak, der har komponeret musikken, som spilles af et musiklærerband, mens lærer Grethe Holmberg Huge har forfattet manuskriptet og står for instruktionen af »Tamarina på eventyr - Østen for solen og vesten for månen«.

»En ung pige stikker af hjemmefra for at slippe for et tvungent ægteskab og for at opleve verden uden for fyrsteslottet. Sammen med sin hofdame og forklædte som unge mænd kommer de ud for farlige og mærkelige oplevelser - blandt andet en røverbande og de mærkelige små dimmubogebarer. Under et besøg på en markedsplads sker der også sælsomme ting. Kommer de velbeholdne hjem ? Og løses problemet med det tvungne ægteskab ?«, står der i den.