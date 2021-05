Endelig kaldte bassinet: Lokale svømmere i hopla

"Når man som svømmer ikke har trænet i vand i fem måneder, så er det svært at vide, hvor man står i forhold til form. Vores svømmere har kun haft online-træning under corona-nedlukningen, så det var en stor glæde at være tilbage i bassinet. Det interne stævne gjorde, at svømmerne igen kunne føle presset og se deres tider efter så mange måneder uden vand. Tiderne var for manges vedkommende også ganske gode," siger Dea Toftkær fra A6-styrelsen.