Endelig åbner Egedal Centret: "Det er en glædens dag"

01. marts 2021

Glæden var stor hos flere butiksindehavere fra Egedal Centret, da det blev meldt ud, at butikkerne nu igen må holde åbent.

Stenløse Der var masser af li vi Egedal Centret, da mange af gadens butikker mandag slog dørene op for kunder for første gang siden december. Mens solens skinnede, gik folk fra tøjstativ til tøjstativ og nød, endelig at kunne komme fysisk ud og ose.

"Jeg har virkelig savnet, at butikkerne har haft åbent. Jeg synes faktisk, det er mere anstrengende at handle online, for i butikkerne kan man give sig tid til at prøve tøjet på og få hjælp. Og så er det bare mere hyggeligt," lød det fra Gjozal Omar Vna, mens hun med en fyldt shoppingpose i den ene hånd inspicerede et tøjstativ med den anden.

Som tredje juledag

Iført mundbind og solbriller, valsede folk Egedal Centret rundt mandag eftermiddag. Med solen højt på himlen var vejret også helt perfekt til årets første rigtige åbne dag i centeret. En dejlig, men også travl dag, fortæller Theis Beer, indehaver af tøjbutikken La Strada.

"Vi har virkelig haft travlt i dag. Vi har haft over 100 kunder på et tidspunkt på dagen, hvor vi normalt ville have haft 20-30 kunder, så det er virkelig en glædens dag både for os og kunderne, virker det til," siger han, mens han går rundt i butikken og hænger nye varer på plads i de korte pauser der er mellem skydedørerne åbner og nye kunder igen træder ind. "En del er kommet, fordi de har haft lyst til eller brug for nyt tøj. Men mange har også været her for at bytte julegaver. Det er jo på en måde tredje juledag for os," tilføjer han og refererer til, butikkerne har haft lukket siden før jul.

Dejligt at være tilbage

Også i butikken Charlotte var der travlt på den gode måde. Medindehaver Susanne Madsen fortæller, at de har haft mere travlt end normalt, men at det kun er dejligt.

"Jeg synes, det er så skønt, at vi endelig kan åbne dørene igen. Og det kan jeg også mærke, vores kunder synes. Stemningen i dag er så dejlig, og selv vejret er med os," siger hun med et stort smil. "Jeg har jo gået rundt her i butikken hver dag med lukkede døre og kunne vinke til kunderne på den anden side af glasset. Så det er helt underligt, men fantastisk, at jeg nu kan lukke dem ind igen!", fortsætter butiksindehaveren, inden hun farer hen for at ekspedere den næste kunde.

Føler med dem i centrene

Mens Egedal Centret er gået fra mere eller mindre at ligne en spøgelsesby til igen at være et sted med liv i gaden bogstavelig talt, mener Theis Beer, at denne nedlukning netop har givet stof til eftertanke hos især forbrugerne, og det måske kan være en af årsagerne til, at mandag har været så travl.

"De her par måneder har vi jo fået lidt en forsmag på, hvordan reel butiksdød ser ud, og det viser jo om noget, hvor vigtigt det er at støtte de lokale butikker," siger han og fortsætter:

" Jeg tror dog ikke, at det bliver et problem her i Egedal Centret. Her er jo masser af liv allerede igen. Nu handler det bare om, at vi skal gøre vores for at dæmpe os lidt, for pandemien er ikke overstået endnu."