Endelig: Smittekurven er knækket

Overbelastet hospitalsvæsen

Anderledes ser det ud i hospitalsvæsenet.

Her rammer udviklingen i smittetallene nemlig forsinket - og dermed er man fortsat inde i en voldsom udvikling af indlagte.

Sundhedsvæsenet i hovedstaden er hårdt presset. Personalet er slidt, indlæggelsestallet er nu højere end i foråret, og det vokser fortsat dag for dag i øjeblikket.

Den normale maksimalkapacitet på intensivafdelingerne er nu nået, og regionen er derfor i al hast ved at skaffe 200 ekstra isolationssengepladser med tilhørende personale til at behandle covid-19-patienter.

På et pressemøde tirsdag appellerer regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) til, at alle borgere udviser samfundssind og aflyser alle unødvendige aftaler for at hjælpe sundhedspersonalet:

»Vi er i en undtagelsestilstand. Vi har medarbejdere, som arbejder rigtig hårdt, og som har gjort det i flere måneder nu. Der er fare for, at nogle af dem bliver udbrændt.«

»Vi er nødt til at råbe vagt i gevær. Det er nu, at alle vi borgere på Sjælland og i hovedstaden skal stå sammen.«

»Vi er på den røde kurve, hvis ikke vi gør noget nu,« siger hun.

For eksempel opfordrer Sophie Hæstorp Andersen borgere i hovedstaden til at blive væk fra julegudstjenester for at undgå mulig smitterisiko.