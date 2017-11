En vej ud af psykisk sygdom

Tirsdag den 21. november klokken 18.30-20.30 har foreningen Bedre Psykiatri i Egedal arrangeret foredrag i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2 i Stenløse. Her kommer mentor Jesper Hjøllund og fortæller, hvordan han har overvundet en alvorlig skizofreni-lidelse ved at bruge accept.

»Jesper Hjøllund er forfatter og fortaler for, at psykiske sygdomme ikke skyldes en »kemisk ubalance« i hjernen, men derimod skyldes undertrykte og ubearbejdede følelser - typisk ophobet igennem et helt liv. Det er hans påstand, at når man først lærer at sætte ord på sine undertrykte følelser, så starter helbredelsen. «, oplyser foreningen.