Se billedserie Beboerne på Porsebakken fik hver en af de flotte sammenplantninger til deres terrasse. Foto: Privat

En stor festdag med blomster og kage

Egedal - 16. april 2020 kl. 15:44 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dronningens 80 års fødselsdag blev markeret på flere måder på plejecentrene i Egedal Kommune.

På Porsebakken i Ledøje rullede en stor lastbil fra det lokale gartneri Haarkilde ved middagstid op foran hovedindgangen med sammenplantninger til samtlige 48 beboere på plejecenteret. De to Ledøje-borgere Inge Kiilerich og Birgitte Falk havde nemlig taget initiativ til en lokal indsamling, så de kunne følge opfordringen fra dronningen om at sende blomster til ældre medborgere på hendes fødselsdag, og det blev så godt bakket op af både lokale beboere og Egedal cykelservice, at der blev indsamlet 8880 kroner.

- Vi synes, det er gået over alt forventning, at så mange har syntes om vores ide, siger Inge Kiilerich efter, at blomsterne var overrakt på Porsebakken.

- Det var utroligt positivt og folk var enormt rørte, siger hun, og det bekræfter Porsebakkens leder Heidi Nielsen, der var med til at dele sammenplantningerne ud på beboernes terrasser.

- Det vakte stor glæde. Jeg står og får gåsehud. Det er fantastisk. Det er helt fantastisk, siger lederen af Porsebakken, der også fik 100 mundbind og en masse indpakkede bolsjer med i blomstergaven. Plus at Smørum Konditori leverede to store lagkager i anledning af dronningens fødselsdag.

- Det har været en stor dag på alle mulige måder, siger hun.

Inge og Birgitte kunne også glæde sig over, at borgmester Karsten Søndergaard (V) havde taget imod en invitation til at komme at se det smukke syn af de mange blomster, og han var glad for, at han lige fik plads imellem to møder til at være med til det.

- Jeg synes, det er helt fantastisk at to kvinder finder ud af, at de skal markere dronningens fødselsdag på den måde og samler over 8000 kroner ind, siger borgmesteren.

Han var også med, da der tidligere på dagen var sang til trompetakkompagnement for beboerne på Plejecenter Egeparken. Der havde kommunens madservice sørget for lagkage til beboerne, og der var også kommunal lagkage til beboerne på resten af kommunens plejecentre.

- Det var noget, vi besluttede i forbindelse med dronningens fødselsdag, fordi det var en rund fødselsdag, siger borgmesteren, der håber, at kagerne kunne være med til at sprede lidt glæde blandt beboerne i denne triste tid, hvor de ikke må få besøg udefra.

- Vi syntes, at de fortjente at få noget godt, siger han.