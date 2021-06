Forhindringsbanen ved Stenløse Stadion skal ligge indenfor det røde felt imellem atletikbanen og jernbanen. Illustration: Egedal Kommune

Én forhindringsbane bliver til to

Egedal - 14. juni 2021 kl. 05:01 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Der tegner sig nu et flertal for at dele de 1,2 millioner kroner, byrådet har afsat på budgettet i år, til at lave to forhindringsbaner i stedet for én: En ved Stenløse Stadion og en i Sperrestrup Skov.

Da Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget drøftede forhindringsbanen på et fællesmøde i april. pegede administrationen på at bruge alle pengene til én stor og alsidig forhindringsbane, der både kan bruges af børn og voksne, og det var politikerne også med på.

Men ifølge udvalgsformændene blev der dengang både talt for en placering ved Stenløse Stadion og en placering ude i naturen, og da udvalgene skulle drøfte en nærmere placering i sidste uge, var administrationen nået frem til en løsning, der tilgodeser begge dele.

Administrationen indstiller nu, at byrådet bruger halvdelen af de 1,2 millioner på en bane ved Stenløse Stadion, og den anden halvdel på banen i Sperrestrup Skov i samarbejde med Naturstyrelsen. Samtidig lægger administrationen op til at inddrage nogle af kommunens nyttejobbere fra Materielgården i arbejdet samt at skaffe flere penge ved at søge fondsmidler.

»Naturstyrelsen vurderer dog, at der kan etableres en god bane allerede indenfor en ramme på 600.000 kroner.«, står der i sagsfremstillingen.

I Teknik- og Miljøudvalget stillede Anne-Mie Højsted Johansen (S) på Socialdemokratiets vegne forslag om prioritere pengene til én stor bane i Sperrestrup Skov, men de fire andre Bo Vesth (V), Peter Rosgaard Hemmingsen (DF), Ulrik John Nielsen (LNE) og løsgænger Jacob Peter Loessl stemte imod, og bagefter stemte Anne-Mie Højsted Johansen også for administrationens forslag.

I Kultur- og Erhvervsudvalget var det Lasse Nørreskov (S), der stillede et tilsvarende forslag, men selv om Helle Nielsen (LNE) stemte for, så faldt det, da Charlotte Haagendrup (K) og Betina Hilligsøe (V) stemte imod, imens Bendt Tranekjær Rasmussen (LA) var fraværende. Derefter blev administrationens indstilling også anbefalet enstemmigt.

- Der er god synergi i at lægge den ene ved Stenløse Stadion, så vi får samlet mere idræt, men det giver også god mening at flytte det ud i Sperrestrup Skov, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V).

Han oplyser, at administrationen har lagt følere ud hos fonde, der kunne være interesserede i at bidrage.

- Men man har trods alt vurderet fra administrationens side, at det godt kan lave sig gøre at lave to fornuftige baner indenfor beløbet, og den i Stenløse skal ligge på et begrænset areal imellem atletikbanen og jernbanen, så den bliver ikke så stor, siger Bo Vesth.

Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) har tidligere påpeget, at det er dyrt at etablere baner, der skal overholde en række regulativer som for eksempel legepladsregulativet, men hun glæder sig også over, at det kan lade sig gøre at få to baner.

- Det er kun glædeligt, at vi kan få to baner til den pris ved at bruge egne folk og søge fonde, og så får vi lagt den ene ud i skoven, og den anden i byen, men stadig i naturen. Det kan man kun glæde sig over, siger hun.

Ifølge sagsfremstillingen forventes forhindringsbanen ved Stenløse Stadion anlagt allerede i dette efterår.

Med hensyn til banen i Sperrestrup Skov, så afventer Naturstyrelsen, om Sperrestrup Skov bliver udlagt til urørt skov i forbindelse med regeringens tiltag, og det bliver besluttet i løbet af sommeren. Samtidig er Sperrestrup Skov et fredet skovområde i landzone, så der kræves særlige tillladelser, så det kræver længere tid at etablere den.

Derfor kan den tidligst laves i slutningen af 2021, men højest sandsynligt først i starten af 2022, så den del af pengene skal rykkes til budget 2022, fremgår det.

