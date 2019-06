Simone Alexandra Filthuth åbner danseskolen DCT DANS i Stenløse Centret mandag den 18. august. Foto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: Én danseskole er ikke nok for Simone Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Én danseskole er ikke nok for Simone

Egedal - 26. juni 2019 kl. 16:26 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal som bekendt to til en tango, og det gælder også for 22-årige Simone Alexandra Filthuth fra Hvidovre. Til august åbner hun nemlig ikke bare én, men to danseskoler under navnet DCT DANS. Den ene ligger i Hvidovre, og den anden kommer til at ligge i Egedal Centret nummer 85 ovenover Netto.

- Min svigerfamilie er fra området, og jeg har talt med mange lokale, som synes, der mangler en danseskole her. Så da muligheden bød sig for også at åbne en danseskole i Stenløse, slog jeg til, siger Simone Alexandra Filthuth til Frederiksborg Amts Avis.

Selv er hun trods sine blot 22 år en erfaren danser.

- Jeg har danset, siden jeg var to år. Jeg droppede ud af gymnasiet for at tage en danseinstruktøruddannelse i USA og har også taget flere uddannelser i Danmark, fortæller Simone Alexandra Filthuth, som også i øjeblikket arbejder som instruktør.

- Jeg har været danselærer i syv år, så jeg håber, at jeg kan give noget af min erfaring videre, siger hun.

DCT DANS åbner den mandag den 19. august, og tilmeldingerne strømmer allerede ind.

- Det er gået virkelig stærkt. Meget hurtigere, end jeg havde turde håbe på. Jeg havde håbet på, at jeg kunne starte med 75 elever. Så løber det rundt økonomisk. Men jeg har allerede fået 150 elever på skolen i Stenløse, så jeg er vildt glad, siger Simone Alexandre Filthuth og tilføjer:

- Jeg har blandt andet markedsført mig på, at jeg er den billigste på Sjælland, så det har nok også trukket en del til.

Hun står selv for al undervisningen, men får dog en hjælpende hånd af sin lillesøster, som også selv danser.

I alt skal Simone stå for 18 hold i løbet af ugen, og der vil være dans for enhver smag, alder og evner.

- Vi har hold fra to år og op. Der vil være MGP-dans, hip-hop, disco, showdans, mor/far/barn-dans, voksendans med mere. Jeg har et maks på 25 elever per hold, så der er tid til den enkelte, siger Simone Alexandra Filthuth.

- Det skal ikke blive større end det, for det skal være trygt at danse her. Jeg arbejder som lærer ved siden af dansen og har arbejdet med børn i mange år, og jeg ved, hvor vigtigt det er, at børn er trygge og hygger sig, tilføjer hun.

Er man ikke til holddans, men har man alligevel brug for at få pudset dansetrinnene af, er man også velkommen til at kontakte hende, som også gerne give eneundervisning.

- Det kan for eksempel være brudevalsen, siger Simone Alexandra Filthuth, som også tilbyder at tage ud og undervise ved for eksempel børnefødselsdage eller andre festlige begivenheder.

Søndag den 18. august klokken 12-14 holder hun åbent hus i danselokalerne i Stenløse.

Hele DCT DANS' program, kontaktoplysninger og priser kan findes på hjemmesiden www.dctdans.dk