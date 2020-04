Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Én dagpleje lukket af Corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Én dagpleje lukket af Corona

Egedal - 17. april 2020 kl. 16:03 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En dagpleje i Egedal Kommune er lukket efter, at et hjemmeboende voksent barn er konstateret positiv med corona-virus. Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Af den fremgår, at der har været to børn i dagplejen torsdag. Det ene barn blev fredag morgen afleveret i en gæstepleje, men sendt hjem igen efter et kort ophold der, oplyser kommunen, der har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed for at få helt præcis rådgivning om, hvornår de to børn igen må komme i dagpleje.

- Det er en helt ny situation, vi er i nu, hvor vi gradvist er i gang med at genåbne. Derfor har vi ud fra et forsigtighedsprincip valgt at inddrage Styrelsen for Patientsikkerhed, så vi får myndighedernes direkte råd til, hvordan vi håndterer den konkrete situation. Retningslinjerne har nemlig ændret sig undervejs, og har ikke været særlig præcise. Vi har også brug for styrelsens konkrete vurdering af, hvornår dagplejen må genåbne, siger Lone Kvist, der er centerchef for Skole og Dagtilbud i Egedal Kommune, i pressemeddelelsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed lægger i deres vurdering vægt på risikoen for at være blevet eksponeret for smitte ud fra det, de beskriver som nærhedsprincippet. Som hovedregel gælder, at såfremt den person i husstanden, som er testet positiv, har krammet/været tæt på børnene i mere end 15 minutter, må børnene ikke komme i dagpleje i to uger. Hvis børnene ikke har haft denne tætte kontakt sendes børnene hjem i 48 timer, og må vende tilbage, hvis de er symptomfri., oplyser kommunen, der har kontaktet forældrene til de berørte børn.

På plejecentrene viser kommunens status over antallet af smittede, at fem beboere desværre er døde med påvist Covid-19.

Men fem smittede beboere har heldigvis overvundet sygdommen og været uden symptomer i 48 timer, så de nu er erklæret raske, oplyser kommunen.

I alt har 24 beboere på kommunens plejecentre fået påvist Covid-19, og de har været stort set ligeligt fordelt på plejecentrene Damgårdsparken i Stenløse, Porsebakken i Ledøje og Egeparken i Ølstykke.

Da fem nu er døde og fem er raske, var der fredag 14 beboere med påvist Covid-19 på plejecentrene. De behandles efter forskrifterne fra myndighederne.