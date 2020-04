En Venstre ildsjæl er gået bort

Mindeord Det er med meget stor sorg, vi i Venstre Egedal har fået meddelelsen om, at fhv. formand for Venstre i Ledøje-Smørum Aase Thygesen pludseligt er gået bort i en alder af 76 år.

Aase Thygesen har altid været et vigtigt omdrejningspunkt og ildsjæl i vores politiske liv. Hun har været en fast og uvurderlig støtte, som altid har hjulpet ved valgkampe og afholdelse af folketingsvalg og kommunalvalg. Man har altid kunnet regne med Aase. Det kommer vi til at savne.

For år tilbage hvor valgplakater skulle limes på plader, foregik det altid hos Aase og Erling på gården i Smørumovre. Det er et hyggeligt minde, hvor der hen over pladerne også altid var tid til en god politisk snak og altid med kaffe på kanden og hjemmebagt kage.