Se billedserie Rå kartofler smager ikke godt, men Lærke, Hekla og Anders sætter gerne tænderne i rå tomater, agurker og gulerødder. Foto: Kenn Thomsen

Elever smager på havelivets glæder

Egedal - 11. august 2021 kl. 05:18 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Rå gulerødder smager godt, men det gør rå kartofler ikke. Det fortæller Hekla Jónsdottir, Anders Iversen og Lærke Ottesen fra 5.v på Boesagerskolen. Sammen med deres lærer Christian Hagenbæk og skolens afdelingsleder for 4. og 5. årgang Ditte Krejsler viser de rundt i skolehaven, hvor de blandt andet har prøvesmagt rå kartofler.

- De smagte ikke så supergodt, så nogle af os tog dem med hjem og kogte dem, fortæller Hekla.

Hos Lærke blev to kartofler til mos, og hos Anders blev en større mængde spist med smør, og det er noget af det, eleverne nyder ved skolehaven.

- Det fedeste er at spise det, siger Hekla.

- Og at man selv skal plante, tilføjer Lærke.

Det har skolens elever gjort, så solsikkerne står meterhøje, squash, græskar og andre grøntsager er vokset godt til, og drivhuset bugner af forskellige slags tomater og peberfrugt.

Deres natur- og teknik lærer Christian, der selv har haver som sin store passion, vil grundlæggende gerne vise sine elever planternes vej fra jord til bord.

- Og at sætte pris på naturen og gode råvarer, siger han.

Corona satte skub i det Ideen om at bruge et stykke af skolens jord til en skolehave var allerede opstået før Corona, men udeundervisningen under pandemien sidste år satte for alvor skub i havearbejdet.

- I maj 2020 begyndte jeg sammen med de daværende elever i 9. klasse at bygge lidt herude. De skulle jo ikke op til eksamen, så de havde tid, forklarer han om, hvordan skolehaven begyndte at tage form ved hjælp af blandt andet genbrugte terrassebrædder og andre ting.

Da 9. klasserne gik ud til sommerferien, rykkede nuværende 5.v og andre klasser ind på de cirka 400 kvadratmeter.

- Det er mig, der passer og plejer den sammen med eleverne, som er rigtigt gode til at hjælpe til med at plante, fjerne ukrudt og høste, siger Christian, der mener, at skolehaven var blevet en realitet uden Corona.

- Projektet var blevet lidt det samme - Corona eller ej - men det blev fremskyndet af, at jeg havde nogle store 9. klasser til at bygge og sætte det i gang, siger han.

Hold med egne bede Nu er 5.v delt i havehold på to-tre elever, der har fået hver deres eget lille bed, hvor de selv må bestemme, hvad der skal være.

I »The Golden Carrots« har Lærke og hendes hold mange gulerødder, majs og solsikker, men også Hjulkrone med blå blomster, der tiltrækker bier og skal udvikle frø, som kan sås igen til næste år.

- Gulerødderne er ikke så store, men de smager rigtigt godt, siger Lærke.

Heklas hold dyrker The Golden Garden, og mens ærterne døde hen over sommeren, så har de haft rigtigt mange kartofler, som de har taget op med noget, der ligner en gaffel, som hun siger.

- Man får rigtigt mange med, siger Hekla, og sommetider finder man også moderkartoflen, som blev lagt.

- Hvis den er helt slatten og blød, er den brugt helt op, forklarer Lærke.

I The Golden Garden er der også camille, små solsikker og lupiner, som Hekla har et særligt forhold til.

- Jeg ville rigtigt gerne have lupiner, for på Island, hvor jeg kommer fra, kan man ikke kigge et sted hen uden at se lupiner. Der er lupiner overalt, siger hun.

Anders fremhæver, at de selv har bygget højbedene i håndværk og design og fyldt dem op med jord.

I »Din mors have«, som hans holds have hedder, klarede ærterne sig heller ikke så godt. Til gengæld høstede de mange kartofler inden sommerferien, og gulerødderne, som har afløst dem, er godt på vej, så Anders er godt tilfreds med projektet.

- Det er sjovt, siger han, og det synes de andre også.

- Det har været en meget sjov oplevelse, siger Hekla.

- Det er noget nyt, siger Anders.

- Og ret spændende at lære om, siger Lærke, og det synes Anders også.

- Det er spændende, hvordan de bliver befrugtet, og at de har hunblomster og plantehan, og hannen bestøver hunnen, siger Anders.,

Hekla viser, hvordan man kan hjælpe bierne ved at finde en hanblomst på en squash og køre den henover en hunblomst, hvis det havde været til at finde én, men det var det ikke denne dag.

- De blomstrer kun én dag, forklarer hun.

I haven er der også planter, der ikke skal høstes. De får bare lov at vokse og blomstre, så de kan høste frøene, som skal sås igen til næste år. Planterester lægges til kompost, som skal gøde jorden, der vandes med opsamlet vand fra badekarret, hvis det er nødvendigt.

Christian håber, at det giver eleverne mod på selv at prøve og glæder sig, når en elev også har fået et stykke jord derhjemme at arbejde videre med.

- Interessen for at dyrke, håber jeg at sende videre, nysgerrigheden og så læring omkring bierne og blomsterne, fortæller han.

Som noget nyt har skolehaven også fået bålpladser, som kan bruges til at tilberede grøntsagerne over bål, og på sigt håber Christian at skolehaven, der ligger lukket inde på skolens areal, kan blive endnu større.

- Vi vil gerne tænke stort. På sigt kunne vi tænke os at få rigtigt mange med, siger han.