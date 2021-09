Se billedserie Eleverne fra anden årgang på Egedal Gymnasium & HF blev forhåbentlig rystet sammen af de anderledes aktiviteter på Næsbycentret i Glumsø. Foto: Susan Pauli Petersen

Elever på trivselsture

Egedal - 08. september 2021

12 klasser fra anden årgang på Egedal Gymnasium & HF har været på teambuilding-ture på Næsbyscentret ved Glumsø.

»For mange elever i 2.g og 2.hf var sidste skoleår ikke et, man ønsker at gentage. Det var et år med sprit, afstand og test og uden gymnasiefester, fredagscafeer og alt det andet, der hører med, når man starter på en ungdomsuddannelse. Og bedre blev det ikke i løbet af året, hvor der kom nedlukning med virtuel undervisning og mange timer foran en skærm hjemme på teenageværelset.«, konstaterer gymnasiet. Så nu hvor Corona-epidemien aftagende, vil gymnasiet gøre sit for at sikre, at eleverne finder tilbage til det dejlige gymnasieliv.

»For at styrke 2.g'ernes og 2.hf'ernes trivsel og klassesammenhold har Egedal gymnasium og HF valgt at sende hele årgangen på teambuildingtur til Næsbycentret ved Glumsø. Turen er en del af skolens indsatsområde om øget fokus på post Corona-trivsel hos den enkelte elev, i klassen, på tværs af klasser og årgange. Et fokus, man også fra politisk side har ønsket at støtte for at undgå mistrivsel og frafald på ungdomsuddannelserne.«, skriver gymnasiet.

På Næsbycentret har eleverne bygget lejrplads, klatret, sejlet tømmerflåde, lavet bål, løbet natteløb og meget mere i det fantastiske sensommervejr, der har ramt Danmark her i september, og gymnasiet håber, at turen har rystet klasserne sammen igen og har skabt fornyet lyst til at gå i skole i »den ikke-virtuelle verden«.