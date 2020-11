Æbler på skoleskemaet. Her i hænderne på fire elever fra Lærkeskolen i Stenløse. Foto: Egedal Kommune

Elever har æbler på skoleskemaet

Egedal - 15. november 2020 kl. 14:27 Kontakt redaktionen

Mere end 900 elever fra Egedal er gået i skolekøkkenet for at lære om glæden ved saftige og syrlige danske æbler. Sammen med 170.000 andre skolebørn landet over laver de æblepizza, æblefrittata og most af »skæve« æbler.

Danske æbler er med deres syrlighed perfekte til madlavning, og i denne tid bugner det med dem. Mange danske æbler går dog til spilde, simpelthen fordi vi ikke ved, hvad vi skal bruge dem til. Det bliver der gjort noget ved, når i alt 41 skoleklasser i Egedal er med i Danmarks største madaktivitet med Smagekasser fra GoCook med fokus på lokale æbler.

Der sanses, læres og kokkereres

Eleverne smager forskellige danske æblesorter, følger æblets vej fra jord til bord og prøver selv kræfter med de syrlige æbler i det søde og salte køkken.

- I Danmark har vi spist æbler siden stenalderen, men mange børn kender slet ikke de danske sorter. Nu får de en god dannelse i, at æbler er andet end bare et udenlandsk æble i madpakken. Der er masser af biologi, kulturhistorie og madkemi at tage fat på, og eleverne synes, det er sjovt at få så meget tid i køkkenet med æblerne, fortæller lærer Pia Bundgaard Aare fra Lærkeskolen.

Variation i skoledag Æbleprojektet er på den måde også med til at give en efterspurgt variation i skoledagen.

- Rigtig mange lærere har fundet tid til at give deres elever en anderledes undervisning med læringsforløbet om æbler, som vidner om et stort engagement hos lærerne. Det kommer eleverne til gode, for vi ved, at en varieret skoledag og praksisnær undervisning styrker elevernes trivsel og læring, og så er det noget, de selv efterspørger, siger Betina Hilligsøe, formand for Skoleudvalget.

Skæve æbler dur Forløbet sætter desuden spot på lokale fødevarer og leverandører og giver eleverne blik for brugen af naturens ressourcer. Brugen af naturen i hverdagen er også en bærende del af kommunens overordnede vision, hvor naturen ses som et oplagt og værdifuldt undervisningsredskab.

- I nogle klasser har eleverne haft æbler med fra egne haver og opdaget, hvordan de »skæve« efterårsæbler sagtens kan give en lækker æblemost, selv om de ikke er perfekt runde, fortæller Pia Bundgaard Aare fra Lærkeskolen.