Se billedserie Der blev løbet i fuldt firspring, mens kammerater heppede. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Elever fik smagsprøve på triathlon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Elever fik smagsprøve på triathlon

Egedal - 11. september 2021 kl. 05:02 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Der blev brugt arme og ben til at komme frem i vandet, trampet hårdt i pedalerne på cykler og løbet så hurtigt som muligt, da udskolingselever i 7., 8. og 9. klasse på Ganløse Skole fredag prøvede kræfter med triathlon-disciplinerne svømning, cykling og løb.

Arrangementet var kulminationen på et samarbejde imellem triatlonklubben Ganløse Tri-Center og udskolingsafdelingen på Ganløse Skole, og ideen fik det mange-årige medlem af Ganløse Tri-center Gert Olsen en aften i det tidlige forår, hvor han sad og så fjernsyn.

- De sagde, at på grund af Covid-19 havde skolebørnene været inaktive og taget på i vægt, fortæller Gert Olsen.

Han gik først til klubbens bestyrelse, der syntes, det var en god ide at lave et samarbejde med skolen om et projekt, og så kontaktede han skolen, hvor der også var stor velvilje hos både afdelingsleder Pernille Filtenborg Dinesen og idrætslærer Vivi Iversen.

- Jeg synes altid, at det er spændende, når nogen udefra kommer og tilbyder noget, og så plejer jeg at sige jatak. Det er spændende for elverne, at få noget ind udefra, siger Vivi Iversen.

Hun fortæller, at skolen selv har prøvet at arrangere noget triatlon for udskolingseleverne, men uden spinningcykler og den rutine, som Ganløse Tri-Center har.

- Det er jo fantastisk at få nogle, som har gjort det hele livet, siger hun, men velvilje alene var ikke nok.

- Der skulle skrives mange ansøgninger, konstaterer Gert, men det fik han til sin stor glæde hjælp til af kommunens fritidskonsulent Catja Thystrup.

Resultatet er, at projektet har fået støtte fra både »Skolen i Virkeligheden« og Idrættens Venner i Slagslunde-Ganløse, og da projektet måtte udskydes fra før til efter sommerferien på grund af restriktionerne har kommunen også været behjælpelig med at holde svømmebadet ekstraordinært åbent efter den 1. september, så det afsluttende arrangement kunne gennemføres fredag.

Inden løbsdagen har tre af GTC's unge medlemmer givet eleverne to timers træning i både svømmebassinet og på klubbens spinningcykler. Derudover har skolen stået for to timers løbetræning, så eleverne kunne være rustet til dagen, hvor der skulle svømmes 100 meter, cykles cirka fire kilometer og løbes cirka to.

Det foregik dog på stafethold, hvor en elev svømmede, den næste cyklede og den tredje tog sig af løbet.

- Der var mange, der syntes, det var for meget at gennemføre det hele, så det ville vi ikke sætte som et krav, siger Vivi Iversen, der gerne vil give eleverne en hyggelig og god oplevelse.

De første svømmere fra 7. klasse blev sendt i vandet klokken 10, og første oppe af vandet igen efter 100 meter svømning var Mathilde fra 7.a.

- Det er hårdt, lød det lidt forpustet fra Mathilde, der har svømmet meget, da hun var lille, og hun var godt tilfreds med aktiviteten i samarbejde med Ganløse Tri-Center.

- Det er meget sjovt. Min far løber selv Tri og har løbet ironman, så familien er med i klubben, der arrangerer og jeg har også løbet en selv, sagde Mathilde, der dog ikke ville gennemføre alle tre discipliner selv i denne forbindelse.

- I dag løber vi med klassen. Det er hyggeligere, sagde hun.

Gert Olsen håber, at aktiviteten kan give eleverne mod på mere. Ganløse Tri-Center har p.t. ikke en ungdomsafdeling, men som opfølgning på skoleaktiviteten tilbyder klubben fra sidst i september et otte ugers forløb med løb om mandagen, cykling om torsdagen og svømning om lørdagen i Ølstykke Svømmehal.

- Det er måske også et af målene for Ganløse Tri-Center at få nogle nye unge mennesker, siger Gert Olsen, der glæder sig over, at dagen gik uden uheld med en masse elever, der var fulde af energi.

- Vi betragter det alle som en succes, siger han.

Og både Ganløse Tri-Center og Ganløse Skole vil gerne gentage aktiviteten og udvikle den, så resultaterne også bruges i matematikundervisningen.