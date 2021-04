Klaus Jakobsen fra Egedal El betaler hver dag for at have sine ansatte til at holde i kø, så han ser meget frem til motorvejen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ejer af Egedal El: - Motorvej vil styrke hele området

Egedal - 08. april 2021 kl. 11:48 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Motorvejskøerne til og fra København har i årevis haft stor betydning for Egedal El i Stenløse, så indehaveren Klaus Jakobsen håber virkelig, at Frederikssunds Motorvejen nu bliver forlænget.

- Det betyder meget, at vi her udefra Egedal ikke er et stykke for enden af motorvejen. Det er jo nærmest en parodi, at vi er blevet glemt i 50 år, siger Klaus Jakobsen.

Han peger på, at mange borgere i Egedal pendler ud ad kommunen og ind mod byen for at komme på arbejde.

- Det er fuldstændig til grin, at vi holder i kø på Frederikssundsvejen. Motorvejen er jo nærmest et signal om, at man har glemt Egedal, så vi hilser den meget velkommen, siger han.

Han mener, at en forlængelse af motorvejen vil få betydning for hele området - ikke bare Egedal, men også Jyllinge, Gundsø og Frederikssund.