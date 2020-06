Egedals studenter kom ad den røde løber

Grundet Covid-19-foreskrifter havde gymnasiet som andre gymnasier været nødt til at begrænse adgangen til skolen, og det havde gymnasiet løst fint med en rød løber.

På den måde kunne gymnasiets elever spadsere næsten majestætisk ud af Egedal Gymnasium & HF, og familie og venner kunne tage imod for enden af den røde løber.

- Det har været godt at gå på Egedal Gymnasium, men lige nu er jeg bare så glad for at være færdig, lyder ordene fra Amalie Eibak Frausing fra 3v.