Egedals nye supercykelsti indvies med fælles cykeltur

"Vi ved, at gode cykelmuligheder gør det nemmere for vores borgere at vælge cyklen, når de skal transportere sig til arbejde, uddannelse og fritidsinteresser. Men vi ved også, at gode cykelmuligheder ikke er nok. Budskabet om at cykelforbindelserne findes skal også ud. Og derfor relanceringer vi Jyllinge-Stenløseruten netop nu, hvor samfundet stille og roligt åbner op og hverdagen på en måde relanceres for os alle," siger Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune, der selv glæder sig meget til cykelturen og håber, at dem der har tid vil cykle med på dagen.

"World Bicycle Day er den perfekte dag til at relancere Jyllinge-Stenløseruten. For uanset om man cykler lidt eller meget, hele vejen eller til stationen for at tage toget videre, er der gevinster at hente. For den enkelte og for samfundet. Derfor fejrer vi åbningen af en rute, der i sig selv er en kilde til aktiv transport, men også er en afgørende forbindelse for borgerne i den nordlige del af Roskilde Kommune til S-togsnettet i Stenløse," siger Tomas Breddam (S), borgmester i Roskilde Kommune.