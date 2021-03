Send til din ven. X Artiklen: Egedals natur springer op ad rangstigen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egedals natur springer op ad rangstigen

Ny undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening placerer Egedals naturarealer som nummer 23 ud af landets 98 kommuner - det er hele 8 pladser bedre end ved sidste måling

Egedal - 09. marts 2021 kl. 09:34 Kontakt redaktionen

Forskere fra Aarhus Universitet har udregnet det såkaldte Naturkapitalindeks for Danmark og hver af landets 98 kommuner. Egedal Kommune er rykket opad siden sidste måling og ligger med sine 31 point højere end Danmark som helhed, der opnår 25 point.

"Det går den rigtige vej med at gøre Egedal vildere. Og jeg er stolt af at vores naturområder fortsat har udviklet sig i den rigtige retning særligt for vores vådområder - det er godt nyt for biodiversiteten. Men vi skal og kan komme højere op. Vi har en del landbrugsareal og det giver ikke mange naturpoint, men så må vi kompensere andre steder i kommunen og det er vi også godt i gang med med biodiversitetstrategien Vild med Egedal der vil udmønte sig i mange små og store projekter til glæde for naturen, biodiversiteten og os alle," siger Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal kommune, i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

Mere natur i byerne Kommunernes placering på indekset hænger bla. sammen med kommunernes areal af byer og landbrugsjord, der begge trækker ned. Derfor har forskerne denne gang også udregnet point baseret udelukkende på kommunens naturarealer. Her får Egedal Kommune 77 point ud af 100 mulige og en placering som nummer 23, hvilket er 8 pladser bedre end sidste år.

Medregnes by- og landbrugsareal opnår Egedal Kommune 31 point, hvilket er højere end Danmarks samlede 25 point og 2 trin op ad rangstigen:

"Det er dejligt, at vores natur vurderes så flot men det er vigtigt, at vi også arbejder med de arealer, som traditionelt ikke rummer så meget natur; nemlig vores byer. Og det gør vi bla. med kampagnen Vild med Egedal, hvor vi viser, hvordan vi alle derhjemme kan gøre lidt for biodiversiteten. Hvis alle gør lidt, så bliver det til mere - det er en fælles opgave," siger Bo Vesth i pressemeddelelsen.

Egedal Kommune arbejder også på at øge biodiversiteten i nye byområder. Af strategien Vild med Egedals pjece for byudvikling fremgår det bla. at:

"Kommunalt ejet jord skal kunne anvendes til 'blomsterenge' eller 'forsøgshaver' som inspiration for borgere, bygherrer og planlæggere. Og at der skal sættes fokus på biodiversitet i drift og udvikling af eksisterende grønne byrum."