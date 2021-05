Charlotte Haagendrup (K) er formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune. Hun vil gøre kommunens store historie mere synlig for borgerne. Foto: Emil Helms Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Egedals historie skal helt hjem til borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egedals historie skal helt hjem til borgerne

Egedal Kommune har en rig kulturarv, og den skal formidles bedre og dermed give borgerne i kommunen en fælles historie

Egedal - 19. maj 2021 kl. 07:16 Kontakt redaktionen

For nogle år siden stod Charlotte Haagendrup (K) på Nationalmuseet og beundrede to smukke hjelme fra bronzealderen. Hjelmene, der er omkring 3000 år gamle, er udhamret i bronzeblik og har snoede horn. De menes at være fremstillet i det sydlige Europa - men de er fundet i en mose på Sjælland. Formodentlig er de lagt ned som en offergave til guderne.

Det var først senere, at Charlotte Haagendrup (K) opdagede sammenhængen mellem hjelmene og den kommune, hvor hun bor, og hvor hun er formand for Kultur- og Erhvervsudvalget. De unikke hjelme er nemlig fundet i Brøns Mose - nærmest i hendes egen baghave. Den oplevelse rammer hovedet på sømmet i forhold til den opgave, Egedal Kommune står overfor, når det kommer til kulturarv, mener Charlotte Haagendrup.

"Vi har så sindssygt meget her i Egedal Kommune. Vi bor et vanvittigt interessant sted, men vi ved det ikke. Der er så mange gode historier her - de er omkring os, de ligger i bogform, i jorden og over den. Men på en eller anden måde får vi dem ikke ud," siger Charlotte Haagendrup.

Engagerede formidlere Kommunen har et stærkt talerør i de mange engagerede frivillige. De tre historiske foreninger i Stenløse, Smørum og Ølstykke afholder arrangementer, indsamler viden og udgiver publikationer med nyt og gammelt fra områderne.

"De er gode til at formidle, og jeg bliver så begejstret. Vi har nogle enormt engagerede mennesker. Så mit håb er, at vi bliver bedre til at komme ud med historierne. De er med til at definere os som kommune og som borgere. Når vi deler historie, er det nemmere at se, at vi ikke er så forskellige."

Et stærkt korps af frivillige betyder ikke, at kommunen kan læne sig tilbage. Tværtimod. Der ligger nemlig en opgave i at hjælpe kulturarven med at krydse de gamle kommunegrænser mellem Stenløse, Ølstykke og Smørum. Og fra politisk side skal man gribe den opgave. Blandt andet via et stærkere samarbejde med områdets skoler, mener Charlotte Haagendrup. Egedal vokser hastigt, og blandt tilflytterne er mange børnefamilier.

"Lige når man flytter ind, skal man have styr på, hvor Brugsen og børnehaven er. Men når man lige falder til, har man overskud til mere. Da vil jeg gerne have, at børnene hjælper lidt på vej. Hvis de kommer hjem og siger: 'Nu skal du høre, hvad jeg har set i dag,' så vil forældrene også se det."

Byggeboom i Egedal De mange nye borgere, der kommer til Egedal, skal have et sted at bo. Og det betyder, at byggebranchen har travlt. Det er blot med til at gøre historien større, siger Charlotte Haagendrup.

"At Egedal bygger meget nyt, gør jo også, at vi gør nye fund. Hver gang man graver, dukker der jo noget op. Vi skal sørge for, at de mennesker, der flytter ind, ved, at lige her på deres grund har vi fundet et halvt vikingeskib, eller hvad det nu måtte være. Det, der bliver gravet op her, skal ud lokalt. Det kan vi godt blive endnu bedre til at målrette."

Det gælder de nye fund - men i høj grad også de gamle. Hun vender tilbage til Veksøhjelmene, der er danefæ og en del af Nationalmuseets permanente udstilling. Hvis det står til Charlotte Haagendrup, skal de på visit i Egedal.

"Jeg ville elske at kunne få udlånt hjelmene til en udstilling her i området, så de kan komme hjem. Det er et stort ønske, som jeg også har haft lejlighed til at ytre til Rane Willerslev (direktør for Nationalmuseet, red.). De er fundet her hos os, men mange er ikke klar over, at de faktisk er fra Brøns Mose. Det er den slags historier, jeg gerne vil have bundet helt sammen med området."