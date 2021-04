Egedal Kommune afholder hvert år den historiske festival Svenske Slaget, men det bliver nu aflyst for anden gang. Billedet her stammer fra dengang corona endnu ikke havde krammet på sværdkampe og dans. Foto: Finn Jørgensen/Egedal Arkiver og Museum

Artiklen: Egedals frivillige glæder sig til at genåbne for lokalhistorien

Egedals frivillige glæder sig til at genåbne for lokalhistorien

I Egedal står en gruppe ildsjæle og tripper for at få lov til at åbne

Det er håbet blandt de frivillige i Egedal, der lige som resten af landet ikke rigtig har lignet sig selv det seneste år. De tre lokalhistoriske foreninger i Egedal Kommune glæder sig over udsigten til at formidle de nære historier til borgerne.

Den ene holder til i en gammel mølle, den anden i en nedlagt skole og den tredje deler tag med byens lokalarkiv. Fælles for de historiske foreninger i Ølstykke, Ledøje-Smørum og Stenløse er, at de er drevet af frivillige og af en trang til at bevare og formidle lokalhistorien.

Hanne Mogensen glæder sig blandt andet til at være en del af projektet 'Hold hjernen frisk'. Det er et tilbud rettet mod kommunens seniorer og tilbyder et godt miks af motion, kultur og socialt samvær. I kraft af sin rolle som formand for Ølstykke Historiske Forening skal Hanne Mogensen føre an på en vandretur.

"Her skal jeg stå for en tur, der går gennem Ølstykke by, forbi Skenkelsø Mølle og gennem Sperrestrup Skov. Det bliver en kulturfortælling, så på den måde får vi formidlet Ølstykkes historie til hele kommunen."

I Stenløse har man besluttet sig for at udskyde alle arrangementer til efter sommerferien.

"Vi har nogle foredrag, som vi vil prøve at få afviklet. Vi har stadig aftaler med foredragsholderne, så nu håber vi, at de kan gennemføres. De har jo været annonceret," fortæller Steffen Erichsen, der er foreningens formand.

Meget at samle op på

"Det må jeg nok sige, ja. Der er meget at samle op på, fordi vi ikke har måttet samles. Der ligger et projekt med at få ryddet op i de indleverede museumsgenstande, som vi plejer at mødes for at registrere hver 14. dag. At få gang i det igen - og så det sociale, det glæder vi os til."

Han sætter selv samværet højt, og foreningen oplever generelt stor tilslutning og opbakning, når de arrangerer noget. Det gælder også en tur, som Finn Sølvbjerg Hansen krydser fingre for kan afvikles som planlagt den 20. juni.

”Da har vi en udflugt til andelslandsbyen Nyvang. Det er lidt af et tilløbsstykke med morgenmad og kaffe, og så står den på mad og guidede ture i andelslandsbyen.”

De tre historiske foreninger mødes et par gange om året for at følge med i, hvad de hver især har gang i. De har et rigtig fint samarbejde – for med Steffen Erichsens ord stopper historien ikke ved kommunegrænsen. For eksempel arrangerede de i fællesskab et foredrag om arkæologiske fund omkring Værebro Å, der løber gennem alle tre områder.

”Nu hvor vi er én kommune kan vi samarbejde på tværs. Det gør vi også. Men vi er stadig tre foreninger. Lokalhistorierne i de tre kommuner er jo forskellige,” siger Hanne Mogensen.

Derfor er der heller ingen planer om at slå foreningerne sammen.

”Specielt når det kommer til lokalarkiverne, der hører under kommunen, er det bedst at holde det lokalt. Hvis folk gerne vil indlevere noget, skal der ikke være for langt at køre. Så kommer de ikke. Man skal have nem adgang, og folk skal kende os,” siger Steffen Erichsen.