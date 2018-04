Foto: Thomas Olsen

Egedals børn bliver vaccineret

Egedal - 26. april 2018

Forældre lytter, når kommunens sundhedsplejersker taler med dem om det danske børnevaccinationsprogram. Det er erfaringen fra Egedal Kommune, der ligger over landsgennemsnittet, når det gælder antallet af børn, der bliver vaccineret. Her har sundhedsplejerskerne stor fokus på vaccinationer, og i en pressemeddelelse konstaterer kommunen, at det virker, for i Egedal bliver næste alle børn vaccineret.

I den nye »Årsrapport 2017 for Børnevaccinationsprogrammet« fremhæver Sundhedsstyrelsen, at sundhedsplejersken har en positiv indflydelse på forældrenes beslutning om at lade deres børn vaccinere. I Egedal bringer sundhedsplejersken allerede vaccination på banen under sit første hjemmebesøg hos de nybagte forældre.

- Vi taler om vaccination som noget, der er naturligt, forebyggende og beskyttende for barnet. Men det da det er et tilbud, så understreger vi også, at det er forældrenes ansvar og valg at følge vaccinationsprogrammet, fortæller sundhedsplejerske i Egedal Marie Milland i pressemeddelelsen.