Egedal vil tiltrække ansatte til dagtilbud

Egedal - 09. oktober 2020 kl. 14:24

Siden Egedal Kommune sidste år fik del i de nationale midler, som skal sikre bedre normeringer i danske daginstitutioner, har kommunen arbejdet hårdt på at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i Egedals dagtilbud.

»Der er ansat flere pædagoger og medhjælpere, en del medarbejdere er efter eget ønske gået op i tid, og det betyder flere hænder i daginstitutionerne. I den netop vedtagne Budgetaftale er der også afsat midler til at øge normeringerne yderligere. Nu fortsætter arbejdet med at sikre flere voksne til de mindste borgere, og det forventes, at kommunen allerede i 2021 vil være tæt på den nationale målsætning gældende for 2025.«, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Med de lovindførte minimumsnormeringer er der imidlertid ekstra rift om kvalificeret pædagogisk arbejdskraft i kommunerne, og for at sætte Egedal på landkortet er der derfor lavet en kort og målrettet rekrutteringsvideo, som skal præsentere Egedal Kommune som arbejdsplads for potentielle ansøgere.

- Egedal har noget helt særligt at byde på, blandt andet med en uddannelse i relationskompetencer til alle vores pædagoger og medhjælpere, og gode kolleger med høj faglighed. Og så har vi den skønneste natur lige uden for døren, det hele kun en halv time fra København. Det vil vi gerne fortælle om så bredt som muligt, så vi kan tiltrække engagerede medarbejdere, som vil være med til at give børnene i Egedal nogle gode rammer at vokse og udvikle sig i, siger Søren Trier Høisgaard, der er velfærdsdirektør for børn, unge, ældre, social og sundhed.

For at imødekomme den store efterspørgsel på uddannede pædagoger i fremtiden er et nationalt krav om erhvervserfaring på meritpædagoguddannelsen blevet sænket fra fem til to år, og den nye budgetaftale giver også midler til, at nogle af kommunens dygtige medhjælpere kan tage en uddannelse som pædagog og arbejde imens.

- Det gør det nemmere at fastholde vores medhjælpere og løfte antallet af uddannede pædagoger, når vi kan tilbyde merituddannelser til særligt motiverede medarbejdere, siger Søren Trier Høisgaard.

Samtidig styrkes samarbejdet med Københavns Professionshøjskole med det sigte at få efteruddannet flere medarbejdere og for eksempel omskolet ledige i Egedal til jobs i kommunens dagtilbud. Det vil blandt andet ske med et introduktionsmøde til november, hvor ledige i Egedal og andre interesserede kan komme og blive klogere på mulighederne for videreuddannelse inden for det pædagogiske felt, oplyser kommunen.