Egedal tager et hop på erhvervs-liste

Kommunen er "højdespringer" i Dansk Industris opgørelse over erhvervsklimaet

Egedal - 01. december 2020 kl. 11:05 Kontakt redaktionen

Der er sket klare forbedringer for Egedal Kommune, når det handler om erhvervsvenlighed.

I Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsklima er Egedal en af årets højdespringere, og er gået fra en plads som nr. 92 til nu at ligge nr. 71.

I Egedal Kommune er der i alt registreret knap 2.000 virksomheder. 47 af dem har svaret på Dansk Industris undersøgelse, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Industri.

Undersøgelsen er en pejling af kommunernes erhvervsvenlighed indenfor ni forskellige kategorier. Kategorierne dækker over så forskellige forhold som infrastruktur og uddannelse over til skatter og afgifter til kommunal sagsbehandling. Hertil kommer dialogen med kommunen og kommunens generelle image.

"Jeg er rigtig glad for den her måling, som viser at blandt andet Erhvervsteamets indsats har hjulpet og at vi er kravlet op ad rangstigen. Vi har intensiveret vores dialog med virksomhederne i det forgangne år, og hører mange positive tilkendegivelser i hverdagen. Det afspejles i undersøgelsen, hvor vi er gået frem på alle de områder, der handler om kommunikation og dialog med virksomhederne - helt konkret har vi taget et hop fra plads nr. 93 til plads nr. 20, når det gælder information til virksomhederne", siger Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

"Vi har brugt meget energi på rundbordssamtaler med virksomhedsledere, opsøgende virksomhedsbesøg og uddannelse. Derfor glæder det mig at se, at det har båret frugt. Et godt og sundt erhvervsliv er en forudsætning for et højt serviceniveau og en økonomisk sund kommune", siger borgmester Karsten Søndergaard.

Et styrket fokus på synliggørelse af udbud af kommunale opgaver og services overfor det lokale erhvervsliv har også båret frugt, hvilket ses i Dansk Industris undersøgelse, hvor Egedal tager et markant hop fra en plads som nr. 81 til nu at ligge nr. 24.

Der er dog stadig områder, hvor virksomhederne ikke er tilfredse. Det er også områder som man i Egedal Kommune kan nikke genkendende til. På nogle områder er der allerede sket forbedringer, det gælder eksempelvis den forbedrede bredbåndsdækning, en udvikling der i høj grad er drevet af frivillige kræfter. Og så er man opmærksom på de fysiske rammer i erhvervsområderne, hvor man flere steder har afsat midler til forbedringer.

due