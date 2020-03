Egedal søger ekstra hænder til sundhedssektoren i Corona-krisen

Selv om Egedal Kommune er godt rustet til at passe på borgernes børn, ældre og udsatte borgere, så frygter den lige som andre kommuner, at situationen med corona udvikler sig, så den kan komme til at mangle personale. Derfor appellerer borgmester Karsten Søndergaard (V) nu til tidligere sundhedsmedarbejdere om igen at trække i kitlen.